Число погибших при падении автобуса с паломниками в ущелье на севере Индии достигло 22

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Число погибших при падении автобуса в ущелье на севере Индии достигло 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Автобус перевозил паломников в район Шив Хори, где расположен храм Шивы. По неустановленной причине он свернул с дороги и упал в ущелье, пролетев около 45 метров.

60 находившихся в автобусе человек в момент падения получили травмы. Их доставили в местные больницы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что семьям жертв выплатят по 200 тысяч рупий (около 2,4 тысячи долларов), а пострадавшим – по 50 тысяч рупий (около 600 долларов).

До этого 11 человек погибли в результате цепной аварии в Турции. По одной из версий, причиной ДТП стало нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги. 30 человек в результате аварии получили травмы и ранения.

