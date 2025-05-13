Траты жителей России на путешествия увеличились на 30%

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Жители России стали тратить больше денег на путешествия. Траты на авиабилеты выросли на 30%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование.

Эксперты выяснили, что траты также выросли на поезд (3%) и на отели (11%). Средний чек на авиабилеты увеличился на 14% и сейчас составляет 25 080 рублей. На поезд рост составил 9% (до 4 251 рубля). При этом средний чек на проживание в отелях увеличился до 4 070 рублей.

Кроме того, стали больше расходы на экскурсионные программы. Россияне потратили на них на 13% больше, а средний чек увеличился на 10%.

Специалисты отмечают, что благосостояние жителей страны растет, что позволяет им больше путешествовать. Всего были проанализированы траты по картам с 1 января по 30 апреля 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

Ранее россиянам рассказали, что нужно декларировать при поездках за рубеж. Эксперты отметили, что в первую очередь важно обратить внимание на сумму, которую туристы берут с собой. На карте денег может быть сколько угодно, а вот наличные без декларации можно провести в пределах 10 тысяч долларов на человека.

Также надо помнить о лимитах на ввоз товаров из-за границы: они зависят от того, каким видом транспорта пользуется человек.