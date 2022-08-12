Туристка родила ребенка на Эльбрусе

Женщина родила на склоне Эльбруса на высоте около четырех тысяч метров. У туристки начались роды на станции канатной дороги Гара-Баши.

К моменту, когда до этого места смогли добраться спасатели, ребенок уже появился на свет. Новорожденного мальчика и его мать спустили вниз и доставили в ближайшую больницу. Оба чувствуют себя нормально. В спасательном отряде рассказали, что это первый подобный случай в их работе на курорте Эльбруса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.