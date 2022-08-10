Хозяин похищенного в Москве шпица рассказал о мотивах вора

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Похитивший на востоке столицы собаку породы немецкий шпиц и личные вещи на сумму 130 тысяч рублей мужчина не планировал продавать животное. Об этом "Газете.ру" рассказал хозяин питомца Кирилл.
"Собаку нам вернули только через четыре дня. Мы все четыре дня переживали, и объявления развешивали, и в интернете давали. И на "Авито" ее искали, думали, что он ее продавать будет. Но он сказал, что он всю жизнь хотел такую собаку, и взял ее к себе. По камерам было видно, что он ее гладил, обращался не как с вещью, а аккуратно держал, гладил", – рассказал Кирилл.
По его словам, питомец у него очень мирный, поэтому практически не сопротивлялся при похищении, однако у собаки был сильнейший стресс. Он также отметил, что сразу после похищения обратился в полицию, и грабителя быстро отследили по камерам. Кирилл отметил, что укравший собаку мужчина выглядел вполне вменяемым.
"Я видел его на очной ставке, визуально это обычный человек, человек вменяемый, но что у него в голове – не могу сказать. Он и вещи взял мои. Он взял спортивную сумку жены, сложил в нее пару моих толстовок, может быть, пару футболок. Из холодильника взял две бутылки вина, забрал у ребенка большую банку с мелочью, собаку и украшения. Украшения лежали в ювелирных коробочках, вот он коробочки и забрал", – сказал владелец шпица.
Он выразил надежду, что вор получит наказание, предусмотренное законом.
Ранее начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора. По его словам, злоумышленник залез в квартиру через открытое окно на втором этаже.
Правоохранители забрали у мужчины собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже, его заключили под стражу. Отмечается, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, поэтому следователи проведут необходимые проверочные мероприятия.
Мужчина залез в московскую квартиру через окно и похитил украшения и собаку
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