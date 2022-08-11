Ресторатор заявил о предстоящем дефиците картофеля фри в России

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Ресторатор Андрей Третьяков заявил, что рестораны в России не могут найти на рынке картофель, из которого обычно готовят популярную картошку фри. Об этом пишет "Газета.ру".
"Сейчас исчезло много сортов картошки. Мы перепробовали 12 видов для приготовления фирменного фри, но лишь один еле-еле подошел нам", – рассказал он.
По словам Третьякова, россияне скоро ощутят этот дефицит, который нужно будет просто переждать. Однако стоит подготовиться к длительным перерывам в поставках, добавил он.
"Все проблемы связаны с нарушенной логистикой или трудностью замены брендов, которые ушли или продают бизнес. Со временем все наладится, поскольку в стране много картофеля и полей для его выращивания", – резюмировал эксперт.
В начале июля в Минсельхозе сообщили, что на рынке РФ имеется достаточно картофеля, в том числе переработанного. В связи с этим оснований для импорта картошки фри нет.
Там также уточнили, что в текущем году посевная площадь под данный овощ в организованном секторе стала больше на 4% по сравнению с 2021 годом. По предварительным данным, она превысила 290 тысяч гектаров. Кроме того, уже было выкопано 105 тысяч тонн картофеля, темпы работ стали на 3,3% выше показателей минувшего года.
Картофель фри временно исчезнет из меню некоторых ресторанов "Вкусно – и точка"
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