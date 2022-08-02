Эксперт назвал сроки максимального снижения цен на продукты в РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Максимальное снижение цен на плодоовощную продукцию в российских торговых сетях ожидается в конце лета – начале осени, сообщил в интервью радио Sputnik гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Он пояснил, что во второй половине лета на российских прилавках появляются сезонные овощи, а в августе – первые отечественные фрукты. Рост предложения при наличии стабильного спроса способствует снижению цен.

"Цены на продукты из борщевого набора доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост", – сказал Федяков.

По его словам, снижение цен на продукты из борщевого набора – свеклу, капусту, морковь, репчатый лук и картофель – вызывает снижение падению цен на другую еду, главным образом, овощи.

"Это означает, что в конце лета и в начале осени дешевеют, например, и бананы тоже. Казалось бы, бананы в России, к сожалению, не произрастают, но не все так просто. Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов, это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться", – объяснил Федяков.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, какие продукты могут подорожать в России к осени. Эксперт предупредила, что в группе риска импортные продовольственные товары – чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.

По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов.