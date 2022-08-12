В ряде регионов РФ наблюдается дефицит осадков – Вильфанд

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Дефицит осадков наблюдался в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Свердловской областях, Чувашии и ряде других регионов России в первую декаду августа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, угрозы для урожая такая ситуация не представляет.
"Агрометеорологи отмечают это как позитивный фактор. Это значит, что будут хорошие условия для уборки урожая", – пояснил специалист.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что июль в России в этом году по средней температуре воздуха вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Синоптики подчеркнули, что второй месяц лета стал таким же теплым, как и в 2021 году.
Средняя температура июля в Северном полушарии с точностью до 0,1 градуса повторила показатели 2016, 2019, 2020 и 2021 годов. В Москве средняя температура июля составляет 20,7 градуса, аномалия в этом году достигла 2,5 градуса. За месяц в городе выпало 99 миллиметров осадков, или 118% от нормы.
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