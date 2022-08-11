McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы – СМИ

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует вернуться к работе на Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает AP News со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

Рестораны сети закрыли на Украине в марте. На территории страны находятся 109 ресторанов McDonald's. Отмечается, что информация о количестве точек, которые откроются, пока остается неизвестной. Общее число сотрудников во всех пунктах составляет 10 000 человек.



"Мы много общаемся с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине", – цитирует агентство письмо старшего вице-президента McDonald's Пола Помроя.

Ранее стало известно, что в McDonald's Великобритании впервые за 14 лет выросла стоимость чизбургера. Цену чизбургера увеличили с 99 пенсов (около 1,19 доллара) до 1,19 фунта (около 1,43 доллара). Стоимость других позиций в меню также будет увеличена на 10 и 20 пенсов.