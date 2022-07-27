В McDonald's Великобритании впервые за 14 лет выросла стоимость чизбургера

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании повысила цену на чизбургер впервые за 14 лет, сообщает телеканал Sky News.

Так, цену чизбургера увеличили с 99 пенсов (около 1,19 доллара) до 1,19 фунта (около 1,43 доллара). Стоимость других позиций в меню также будет увеличена на 10 и 20 пенсов.

"Как и вы, наша компания <...> и наши поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции. С момента нашего открытия в Великобритании в 1974 году мы стремимся предлагать великолепные блюда по доступным ценам, и это обязательство не изменится. Но сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен", – отметил гендиректор McDonald's в Великобритании Алистер Макроу.

Ранее сообщалось, что новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании подогревают растущее недовольство населения.

В июне инфляция в Соединенном Королевстве оказалась намного выше прогноза – 9,4%, данный показатель является худшим среди государств G7. Отмечалось, что главным триггером инфляции в Британии стал рост цен на продовольствие и бензин.

