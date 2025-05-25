Речные круизы из Москвы собрали порядка 50 тысяч пассажиров с начала летней навигации

Около 50 тысяч пассажиров отправились в круизы за первый месяц речной навигации в Москве. С начала сезона Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили суда в путешествия по воде почти 300 раз. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чаще всего теплоходы отправлялись из Москвы в Ярославль, Мышкин, Углич и другие туристические центры России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.