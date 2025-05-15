Эксперты рассказали об экологической обстановке на побережье Анапы

15 мая эксперты и лидеры общественного мнения рассказали новые подробности о ситуации на пляжах Анапы. В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров. Сейчас экологическая обстановка остается непростой, но ситуацию совместными усилиями пытаются исправить экологи, волонтеры, местные власти и ученые.

Когда побережье Анапы будет полностью очищено от мазута? Какие технологии применяются в борьбе с последствиями экологической катастрофы? Как отразится на местном бизнесе закрытие части пляжей черноморского побережья? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали на дискуссии в медиаклубе всероссийского экологического движения "Экосистема".

Модератором сессии выступил Жора Каваносян – гидрогеолог и автор экопроекта "Сортировочная" телеканала Москва 24.