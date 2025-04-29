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29 апреля, 07:15

Туризм

Власти Кубани планируют временно отменить туристический налог

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Администрация Кубани планирует в мае временно приостановить взимание туристического налога в Анапе и Темрюкском районе. Такое решение связано с последствиями крушения танкеров у Керченского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика.

Он рассказал, что отмена налога позволит местному бизнесу оптимизировать свои процессы в текущих условиях.

По его словам, с наступлениями последствий от крушения танкеров в Краснодарском крае были своевременно приняты меры по поддержке курортного бизнеса в виде финансовых инструментов. Сейчас на федеральном уровне обсуждаются механизмы по отсрочке уплаты налогов для туристического бизнеса на территориях, подвергшихся загрязнению мазутом.

В декабре 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В оперштабе Кубани 14 апреля сообщали об обнаружении на девяти участках побережья новые выбросы мазута. Они были выявлены на береговой линии Анапы.

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