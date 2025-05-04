Сочи ожидает до 5 миллионов туристов этим летом

По прогнозам туроператоров, летом Сочи примет до 5 миллионов туристов. Уже сейчас, в майские праздники, курорт стал одним из самых популярных направлений. Гостей привлекают как море, так и горы.

Сейчас отели загружены примерно на 70%, в основном – туристами из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться до курорта удобнее всего самолетом. Туристам советуют бронировать жилье и билеты заранее – в сезон спрос растет.

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