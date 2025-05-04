Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:45

Туризм

Сочи ожидает до 5 миллионов туристов этим летом

Сочи ожидает до 5 миллионов туристов этим летом

Группа туристов из КНР собралась в центре Москвы

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

"Москва сегодня": цены на садовый инвентарь и аренду загородных домов резко выросли

Поезд "Жемчужина Кавказа" вернется в столицу 2 мая

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" вернется в Москву 2 мая

Курорты Северного Кавказа стали популярны среди москвичей

Москвичи начали интересоваться курортами Северного Кавказа

Около 350 тысяч туристов отправятся в Сочи на майские праздники

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Грозный

По прогнозам туроператоров, летом Сочи примет до 5 миллионов туристов. Уже сейчас, в майские праздники, курорт стал одним из самых популярных направлений. Гостей привлекают как море, так и горы.

Сейчас отели загружены примерно на 70%, в основном – туристами из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться до курорта удобнее всего самолетом. Туристам советуют бронировать жилье и билеты заранее – в сезон спрос растет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМитя КозачинскийКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика