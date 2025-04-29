АТОР: продажи туров в Стамбул у ряда операторов РФ после землетрясения упали на 25%

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Продажи туров в Стамбул у некоторых крупных российских туроператоров снизились на четверть после землетрясения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также фиксируется аннуляция краткосрочных путевок, причем она составляет до 30% туров на ближайшие даты, и перенос полетов в основном на сентябрь.

При этом, как отметил исполнительный директор крупной принимающей компании Кадыр Байдур, в его организации нет массовых отмен туров. Однако он прогнозирует снижение спроса в ближайшее время на 25–30%.

"Туристы много интересуются обстановкой в городе, но правда в том, что отели заполнены вплоть до 19 мая", – указал он.

О единичных случаях отмены туров в Стамбул сообщили и в "Русском Экспрессе". Несмотря на это, представители туроператора утверждают, что для уже находящихся в городе путешественников все мероприятия и экскурсии продолжаются в обычном режиме.

"Панических" звонков или требований "немедленного возврата домой" никто из опрошенных нашим изданием туроператоров не получал", – пояснили в АТОР.

Два землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 зафиксировали в Стамбуле 23 апреля. Они ощущались по всему району Мраморного моря. В результате сейсмособытий тряслись стены, скрипела мебель, а также на некоторое время отключилось электричество.

25 апреля в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 28 километров к юго-западу от района Эсеньюрт в Стамбуле.

По последним данным, в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле.

