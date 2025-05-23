Психолог Дугенцова: школьникам нужно выделять на учебу летом не более 30 минут в день

Летние каникулы начнутся у российских школьников с 26 мая, рассказали в Минпросвещения. Разбираемся вместе с экспертами, как правильно организовать детский отдых, чтобы он был полезным во всех смыслах.

Всего в меру

Отдых школьников летом должен строиться на балансе между свободным временем и нагрузками, как физическими, так и интеллектуальными. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

"Важно сочетать восстановление сил и здоровья с активным познанием всего вокруг. Изучение окружающего мира – суть детского развития, и это надо поддерживать", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.





Александр Снегуров заслуженный учитель России Это могут быть экскурсии, поездки в новые места, чтение книг. В общем, все, что стимулирует мозговую активность. Также можно поручать ребенку новые задания: например, готовить завтраки или ухаживать за младшими детьми в семье. Это тоже полезно для развития.

Давать полную свободу в стиле "делай что хочешь", по словам учителя, нельзя. Такая позиция родителей может привести к перекосу в сторону негативной деятельности. К примеру, от скуки ребенок свяжется с плохой компанией или приобретет вредные привычки, пояснил Снегуров.

С другой стороны, нельзя и перегружать: слишком много заданий отнимают силы не меньше, чем в школе. Здесь важно соблюдать равновесие, подчеркнул заслуженный учитель России.



В то же время детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Москвой 24 напомнила, что детям важно быть физически активными летом.

"Это могут быть игры, длительные прогулки на свежем воздухе – все, что помогает интересно потратить энергию. Это способствует хорошему физическому развитию и улучшает сон", – объяснила специалист.





Дарья Дугенцова детский психолог Важно и соблюдать режим – даже летом. Его нарушение сбивает биоритмы и влияет на здоровье, настроение и обучение. Для детей режим – равно стабильность, а стабильность – равно безопасность.

Психолог также отметила, что детям стоит уделять достаточно времени живому общению со сверстниками. Это способствует развитию эмоций и речи, прокачивает социальные навыки и улучшает психическое здоровье.

О чем важно помнить

Даже летом ребенок должен находиться под контролем, напомнил Александр Снегуров. Кроме родителей, помочь в этом вопросе может и другой значимый для школьника взрослый: к примеру, кто-то из родственников, спортивный тренер или старший товарищ, в том числе вожатый в лагере.

"Мы должны видеть, чем занимаются дети, и направлять, чтобы избежать перекосов", – пояснил заслуженный учитель России.

Для должного контроля и всестороннего активного развития отлично подойдет отдых в летних лагерях, указала Дарья Дугенцова.





Дарья Дугенцова детский психолог Здесь много плюсов: социализация, новые виды активности, ответственность, занятость ребенка, приобретение новых навыков и умений. И, самое главное, организованный досуг.

В то же время эксперт рекомендовала не прерывать учебу летом, чтобы мозг находился в тонусе. При этом отводить занятиям необходимо от 15 до 30 минут в день, заключила специалист.

