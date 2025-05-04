04 мая, 08:45Транспорт
"Мой район. Новости": причал "Парк Фили" вновь открылся после реконструкции
На западе столицы вновь заработал один из самых популярных речных причалов – "Парк Фили". Его временно закрывали на время капремонта набережной.
Сейчас на электросудах действует летний тариф. Поездка по карте "Тройка" обойдется в 300 рублей, по биометрии – 200. Всего по Москве-реке курсируют два регулярных маршрута, вскоре появится третий – от Новоспасского моста до ЗИЛа.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".