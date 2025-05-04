Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 08:45

Транспорт

"Мой район. Новости": причал "Парк Фили" вновь открылся после реконструкции

"Мой район. Новости": причал "Парк Фили" вновь открылся после реконструкции

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На западе столицы вновь заработал один из самых популярных речных причалов – "Парк Фили". Его временно закрывали на время капремонта набережной.

Сейчас на электросудах действует летний тариф. Поездка по карте "Тройка" обойдется в 300 рублей, по биометрии – 200. Всего по Москве-реке курсируют два регулярных маршрута, вскоре появится третий – от Новоспасского моста до ЗИЛа.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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