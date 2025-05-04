Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 10:00

Город

Москвичам рассказали, как провести майские праздники в парках и на фестивалях

Москвичам рассказали, как провести майские праздники в парках и на фестивалях

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На майские праздники столица превратилась в большую культурную площадку. В Москве проходит фестиваль "Московская весна Победы" – его события развернулись на Тверской площади, площади Революции и в десятках других локаций. Гостей ждут концерты, мастер-классы, квесты, показ военных фильмов, фестиваль патриотической песни и танцевальные марафоны.

Можно поучаствовать в создании фронтовой газеты, попробовать собрать полевую аптечку или сдать нормативы ГТО. А в Царицыне доступны прогулки на лодках и экскурсии по воде. Кроме того, по всей столице проходит фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" – на улицах, в парках и у метро установлены сотни цветочных композиций и арт-объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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