В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия снегопада

Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 08:15

Происшествия

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Северные районы Московской области оказались в числе самых пострадавших от непогоды. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались сотни населенных пунктов. К восстановительным работам привлекли десятки бригад энергетиков – в Истре и Рузе уже подключены высоковольтные линии, в Сергиевом Посаде восстановление завершат до конца дня.

По словам представителей компании "Россети", авария стала одной из самых масштабных за 15 лет. Некоторые линии придется строить заново – они повреждены настолько, что не подлежат ремонту. Особенно тяжело проходят работы в труднодоступных болотистых районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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