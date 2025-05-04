В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия снегопада

Северные районы Московской области оказались в числе самых пострадавших от непогоды. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались сотни населенных пунктов. К восстановительным работам привлекли десятки бригад энергетиков – в Истре и Рузе уже подключены высоковольтные линии, в Сергиевом Посаде восстановление завершат до конца дня.

По словам представителей компании "Россети", авария стала одной из самых масштабных за 15 лет. Некоторые линии придется строить заново – они повреждены настолько, что не подлежат ремонту. Особенно тяжело проходят работы в труднодоступных болотистых районах.

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