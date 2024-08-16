Минэнерго Приморья: Надеждинский район и Владивосток остаются частично отключенными

16 августа, 18:50Происшествия
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Надеждинский район и Владивосток частично остаются без электроснабжения в Приморье, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики края Елена Шиш.
По ее словам, к настоящему времени в большинстве жилых зданий и социальных учреждений региона коммунальные услуги были восстановлены.
"Частично отключен Надеждинский район – это порядка 6 тысяч человек и Владивосток. Рабочая группа системного оператора продолжает работу", – сообщила она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале правительства Приморья.
Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3.
При этом в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.
На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания. Полностью подключить Приморский край к электроэнергии после аварии на сетях планируется до конца суток.