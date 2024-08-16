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Движение поездов в Приморском крае возобновлено, сообщается в пресс-службе РЖД.

В 14:10 по московскому времени специалисты восстановили внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, уточнили в компании.

Сразу в приоритетном порядке отправили по своим маршрутам пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения.

При этом до четырех часов задержано шесть поездов дальнего следования: № 27 Владивосток – Благовещенск, № 9 Владивосток – Москва, № 213 Тихоокеанская – Хабаровск, № 351 Владивосток – Советская Гавань, а также № 5 Владивосток – Хабаровск и № 638 Тихоокеанская – Уссурийск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, РЖД принимают все необходимые меры по сокращению времени задержки.

Кроме того, в западных и северных районах Приморья полностью восстановлено электроснабжение, рассказали в телеграм-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Так, во Владивостоке запитано около 70% потребителей, такое же количество в Уссурийске, а также 20% в городе Артеме.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3. При этом в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания. Полностью подключить Приморский край к электроэнергии после аварии на сетях планируется до конца суток.

