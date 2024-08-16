16 августа, 15:17Происшествия
Все ЛЭП и подстанции в Приморье поставлены под напряжение
Фото: 123RF/lempro
Все линии электропередачи и подстанции мощностью 220–500 киловатт Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока на территории Приморского края поставлены под напряжение, рассказали ТАСС в пресс-службе МЭС Востока.
Сейчас диспетчерские службы в регионе проводят режимные мероприятия и выполняют планомерный набор нагрузки к конечным потребителям.
Перебои в подаче электричества фиксируются в регионе с 16 августа. В числе причин ЧП называлось техническое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Из-за этого останавливалось движение поездов. По словам властей региона, полностью подключить край к электроэнергии планируется до конца суток.