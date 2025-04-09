Двое детей погибли при обрушении жилого дома в селе Запорожской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обрушение многоквартирного жилого дома произошло в селе Новополтавка Запорожской области. Из-под завалов извлечены тела двоих детей, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Два подъезда жилого двухэтажного дома обрушились в селе Новополтавка. Повреждены 8 квартир, из которых 6 разрушены", – говорится в сообщении.

На месте ЧП работают 50 специалистов и 17 единиц техники. Четверо пострадавших при обрушении были госпитализированы, спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.

Ранее в Калининградской области обрушился аварийный дом, в котором находились люди. По данным СМИ, в здании со стороны выгоревшей муниципальной квартиры обвалилась стена. Когда жильцы хотели покинуть дом, в полу между этажами образовалась дыра.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности.