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26 апреля, 11:15

Происшествия

Собака упала в Москву-реку на Якиманской набережной

Собака упала в Москву-реку на Якиманской набережной

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Собака упала в Москву-реку на Якиманской набережной. Ее выгуливала беременная хозяйка. В какой-то момент питомец вырвался и упал прямо в воду.

Выбраться собака сама не смогла. Неравнодушные граждане пришли на помощь. Те, кто были на берегу вызывали спасателей. Пассажиры проходящего мимо теплохода просили капитана не проплывать мимо, а спасти животное. В итоге все закончилось хорошо, собаку спасли и она отправилась к своей хозяйке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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