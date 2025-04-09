Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане превысило 120

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Количество погибших при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане выросло до 124. Об этом сообщает газета Listin Diario со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.

При этом еще 155 человек пострадали и были доставлены в больницу. Причины, из-за которых произошло обрушение крыши клуба, пока не разглашаются.

Обрушение крыши в Jet Set произошло 8 апреля. Президент страны Луис Абинадер выразил свои соболезнования из-за произошедшего, а также объявил трехдневный национальный траур.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. В списке погибших уже числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. При этом информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших пока нет.

