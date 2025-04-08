Listin Diario: в Доминикане при обрушении крыши клуба погибли 15 человек

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15 человек погибли в результате обрушения крыши в клубе в Доминикане. Об этом сообщает издание Listin Diario в соцсети X.

Журналисты уточняют, что в списке погибших также числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. Она погибла из-за травм, которые получила в результате обрушения крыши.

Президент страны Луис Абинадер выразил свои соболезнования. Он добавил, что спасатели уже работают на месте происшествия.

Между тем, как заявляет издание Diario Libre на своей странице в соцсети X, около 100 человек пострадали из-за случившегося. При этом Listin Diario сообщает, что 93 человека были госпитализированы.

Ранее кровля водного комплекса "Акватория" обрушилась во Владивостоке. В результате пострадали 8 человек, всех госпитализировали. По данным прокуратуры Приморского края, обрушение металлических элементов произошло на минус 2-м этаже здания на площади около 100 квадратных метров.

