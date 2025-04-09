Путин выразил соболезнования в связи с обрушением крыши клуба в Доминикане

Фото: ТАСС/AP Photo/Eddy Vittini

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что разделяет скорбь доминиканского народа. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Трагедия произошла на проспекте Независимости 8 апреля. В момент обрушения в заведении находилось много людей.

По последним данным, в результате погибли 98 человек, среди которых, как сообщают СМИ, числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз.

В связи с произошедшим глава республики объявил трехдневный национальный траур.

