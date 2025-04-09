09 апреля, 12:57Происшествия
Шесть квартир разрушены в результате обрушения дома в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Разбор завалов в многоквартирном доме, который обрушился в Запорожской области, завершился. В результате полностью оказались разрушены шесть квартир, еще две повреждены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Администрация Черниговского муниципального округа работает с пострадавшими. Как подчеркнул глава области, расселение необходимо десяти людям.
Кроме того, по уточненным данным, погибшими детьми в результате происшествия оказались сестры. Состояние их матери оценивается как тяжелое. Она лишилась ноги, а отец получил травмы средней тяжести. У других двух женщин диагностированы травмы конечностей.
"Глубокие соболезнования родным погибших. Потерять детей – страшная трагедия для родителей", – написал Балицкий.
Два подъезда жилого дома обрушились в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа Запорожской области 9 апреля. Четверо пострадавших при обрушении были госпитализированы. На месте ЧП работали 50 специалистов МЧС и 17 единиц техники.
Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.