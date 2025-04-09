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09 апреля, 12:57

Происшествия

Шесть квартир разрушены в результате обрушения дома в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Разбор завалов в многоквартирном доме, который обрушился в Запорожской области, завершился. В результате полностью оказались разрушены шесть квартир, еще две повреждены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Администрация Черниговского муниципального округа работает с пострадавшими. Как подчеркнул глава области, расселение необходимо десяти людям.

Кроме того, по уточненным данным, погибшими детьми в результате происшествия оказались сестры. Состояние их матери оценивается как тяжелое. Она лишилась ноги, а отец получил травмы средней тяжести. У других двух женщин диагностированы травмы конечностей.

"Глубокие соболезнования родным погибших. Потерять детей – страшная трагедия для родителей", – написал Балицкий.

Два подъезда жилого дома обрушились в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа Запорожской области 9 апреля. Четверо пострадавших при обрушении были госпитализированы. На месте ЧП работали 50 специалистов МЧС и 17 единиц техники.

Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь.

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