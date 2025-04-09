Четверо жильцов обрушившегося на Запорожье дома получили тяжелые травмы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четверо пострадавших жильцов многоквартирного дома, который обрушился в Запорожской области, получили тяжелые травмы. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате обрушения погибли две девочки 2013 и 2016 годов рождения. Тяжелые травмы получили оба родителя одной из погибших девочек, а также еще две женщины 1948 и 1987 года рождения.

"Причины обрушения устанавливаются", – сообщил Балицкий.

По его словам, всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь. Глава региона находится на связи с оперативными службами. В это же время в МЧС РФ сообщили, что поисково-спасательные работы на месте инцидента завершены.



Два подъезда жилого дома обрушились в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа Запорожской области 9 апреля. Были повреждены 8 квартир, из которых 6 разрушены. На месте работали 50 специалистов МЧС и 17 единиц техники.

