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09 апреля, 06:38

Происшествия

Число жертв обрушения крыши доминиканского клуба увеличилось до 79

Фото: AP Photo/Eddy Vittini

Количество погибших от обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане достигло 79 человек. Об этом пишет издание Listín Diario со ссылкой на главу Центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мендеса.

Он уточнил, что спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Тем не менее, согласно оперативным данным, никого пока не обнаружили живым.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур из-за произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что на проспекте Независимости в Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба Jet Set. В этот момент в заведении было много людей.

По данным СМИ, в списке погибших также числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. Кроме того, более 100 человек получили травмы и были госпитализированы.

Новости мира: крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в Доминикане

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