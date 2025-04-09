АТОР не располагает данными о туристах из РФ в числе пострадавших в Доминикане

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Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго (Доминикана), нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Турпоток в эту страну небольшой, а организованные туристы посещают столицу только в рамках экскурсий", – передает ТАСС заявление ассоциации.

В свою очередь, издание Listin Diario со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям столицы Хуана Мануэля Мендеса заявило, что в результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго погибли как минимум 113 человек.

Еще 155 человек были госпитализированы. Причины произошедшего пока не приводятся.

О трагедии в ночном клубе Jet Set стало известно 8 апреля. Изначально сообщалось о 15 погибших в результате обрушения крыши. По данным СМИ, в списках погибших числилась губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. В стране был введен трехдневный национальный траур.

