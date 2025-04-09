Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 98 человек

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Число жертв при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго достигло 98 человек. Об этом пишет RT со ссылкой на местное издание El Demócrata.

При этом ранения получили еще 255 человек, рассказал директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. По его словам, всех их доставили в столичные медучреждения.

ЧП произошло в здании, расположенном на проспекте Независимости, 8 апреля. В момент обрушения в заведении находилось много людей.

Изначально сообщалось о 15 погибших, среди которых, по данным СМИ, числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз.

В связи с произошедшей трагедией президент республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.