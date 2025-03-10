Türkiye: обрушение произошло при строительстве железнодорожной линии на юге Турции

Фото: turkiyegazetesi.com.tr

Обрушение произошло при строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в городе Кайсери на юге Турции, пишет газета Türkiye.

"(Есть. – Прим. ред.) погибшие и раненые", – написало издание в соцсети Х.

По предварительным данным, как минимум один человек погиб и один пострадал, сообщает агентство DHA со ссылкой на губернатора Кайсери Гокмена Чичека.

"Один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове", – указал Чичек.

Другой человек получил несколько переломов ног и был доставлен в больницу. При этом пятерым рабочим удалось спастись.

До этого в турецком городе Конья обрушился жилой дом. Спасателям удалось вызволить двух человек. О причинах ЧП не сообщалось.

Ранее 82 человека пострадали при обрушении крыши в Перу. Инцидент случился в Трухильо, когда на посетителей фуд-корта упала крыша. В результате восемь человек погибли.

