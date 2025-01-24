24 января, 21:19Происшествия
Дом обрушился в турецком городе Конья
Специалисты спасли двух человек, передает агентство DHA. К дому выехали медицинская бригада, полиция и спасатели.
В здании находились пять человек, заявил губернатор провинции Конья Ибрагим Акын в разговоре с TRT Haber.
Причина произошедшего пока неизвестна, но она выясняется, подчеркнул он.
Ранее один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Всего было эвакуировано 16 граждан, из которых семь человек были спасены и еще один пострадал.
В результате взрыва загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка.