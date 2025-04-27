Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 09:30

Транспорт

В Москве стартовал сезон речных прогулок с парада судов

В Москве стартовал сезон речных прогулок с парада судов

В Москве запустят сезонные маршруты до пляжей и парков 1 мая

В Москве запустили бесплатные экспресс-маршруты до кладбищ к Красной горке

Мотосезон официально стартовал в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 апреля

Новости Москвы: в столице 1 мая возобновят работу сезонные маршруты городского транспорта

Мотофестиваль проходит в столице 26 апреля

Зрители Москвы 24 прислали фото и видео своих мотоциклов

Москвичи поделились кадрами с мотоциклом

Зрители Москвы 24 поделились снимками транспорта

В Москве начался сезон речной навигации, открытие которой отметили парадом судов от Южного речного вокзала. Прогулочные теплоходы прошли через центр города, а затем отправились в рейсы с пассажирами.

В этом году ожидается рекордное количество швартовок круизных теплоходов. Из-за малоснежной зимы Волга в некоторых местах обмелела, поэтому расписание некоторых маршрутов будет скорректировано. В Москве также планируется запуск третьего регулярного речного маршрута и пополнение парка новыми электросудами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика