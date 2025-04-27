В Москве стартовал сезон речных прогулок с парада судов

В Москве начался сезон речной навигации, открытие которой отметили парадом судов от Южного речного вокзала. Прогулочные теплоходы прошли через центр города, а затем отправились в рейсы с пассажирами.

В этом году ожидается рекордное количество швартовок круизных теплоходов. Из-за малоснежной зимы Волга в некоторых местах обмелела, поэтому расписание некоторых маршрутов будет скорректировано. В Москве также планируется запуск третьего регулярного речного маршрута и пополнение парка новыми электросудами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.