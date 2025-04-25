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25 апреля, 13:04

Город

Смотровые площадки на московских речных вокзалах возобновили работу

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В честь открытия летней навигации в Москве возобновили работу две смотровые площадки на крышах речных вокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

"24 апреля мы открыли навигацию по Москве-реке. До конца сезона все желающие смогут любоваться видами столицы со смотровых площадок Северного и Южного речных вокзалов на экскурсиях Музея Транспорта Москвы", – цитирует департамент заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Смотровые площадки на крышах доступны для посещения в рамках экскурсионных программ "Северный порт пяти морей" и "Южный порт пяти морей", говорится в сообщении.

24 апреля по Москве-реке прошел парад судов. В нем поучаствовали обновленные теплоходы 2-й половины ХХ века, современные суда и инновационный речной электротранспорт. Они проплыли от Южного речного вокзала до Нескучного сада.

До этого Сергей Собянин рассказал, что к запуску летней речной навигации городские службы привели в порядок набережные, парапеты и ограждения, а также обновили сходы к воде.

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

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