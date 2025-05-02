Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 09:15

Транспорт

В майские праздники в Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки

В майские праздники в Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки

В Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы

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В майские праздники в Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки. Патрулирование будут вести там, где чаще всего паркуются под запрещающими знаками или на тротуарах. Это участок у автовокзала на улице Дыбенко, 64–й километр Варшавского шоссе, площади Тверская Застава и Комсомольская, а также площадь Савеловского вокзала.

Как пояснили в столичном Дептрансе, эти меры помогут снизить число ДТП и сделать поездки по городу безопаснее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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