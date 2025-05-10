Маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки запустили в Москве

Маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки переправу до причала Захарково запустили в Москве. Теплоходы ходят по каналу имени Москвы до Химок и по Химкинскому водохранилищу до пристани Захарково в Южном Тушине. С помощью таких маршрутов-переправ жители столицы и области быстро и комфортно добираются от одного до другого берега в теплое время года.

Третий речной маршрут "Новоспасский – ЗИЛ" свяжет четыре района столицы: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Кроме того, парк речного транспорта пополнят 10 новыми электросудами. Часть из них выйдет на третий маршрут, остальные усилят первые два.

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