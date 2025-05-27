Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 10:30

Город

Участники "Активного гражданина" выбрали романтичные места Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В "Активном гражданине" закончилось голосование за самые романтичные места в Москве, которые были предложены турсервисом Russpass. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

В голосование приняли участие более 230 тысяч москвичей. По данным пресс-службы, всего было представлено семь вариантов. Тройку лидеров заняли:

  • мост Богдана Хмельницкого – 21%;
  • аллея влюбленных и сказочный Гротесковый мост в Нескучном саду – по 20%;
  • ротонда в парке "Дубки" – 17%.

Турсервис Russpass предлагает жителям Москвы еще много разных вариантов, куда можно отправиться вдвоем. Кроме того, в проекте "Активный гражданин" можно проголосовать за самые фотогеничные локации столицы. Голосования подготовили "Активный гражданин", столичные комитет по туризму и департамент культуры.

Ранее сообщалось о старте еще одного голосования в "Активном гражданине". Москвичи теперь могут выбрать станции, которые заслуживают особых номинаций. Например, можно выбрать станцию за атмосферу старой Москвы, винтажное оформление или необычный дизайн. Полный список номинаций и условия участия доступны на сайте проекта.

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика