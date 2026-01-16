Движение открыли на центральных улицах Москвы

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ограничения сняты на центральных улицах Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение автомобилей вновь разрешено на съезде с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области, на съезде с внутренней стороны ТТК на этом же проспекте по направлению в область.

Кроме того, водители снова могут проехать по Рублевскому шоссе в сторону Аминьевского шоссе, на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, а также на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект в сторону области.

Также авто вновь могут спокойно передвигаться на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской и Москворецкой набережных в сторону Боровицкой площади.

Ранее сообщалось, что на юго-западе города с 17:00 18 января до 06:00 следующего дня будут перекрыты несколько улиц. Изменения связаны с проведением крещенских мероприятий.

В частности, для водителей окажется недоступна Санаторная аллея от пересечения с Профсоюзной улицей до Тютчевской аллеи. Также нельзя будет передвигаться по Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до Севастопольского проспекта.