16 января, 20:51 (обновлено 16.01.2026 21:34)Транспорт
Движение открыли на центральных улицах Москвы
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Ограничения сняты на центральных улицах Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Движение автомобилей вновь разрешено на съезде с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области, на съезде с внутренней стороны ТТК на этом же проспекте по направлению в область.
Кроме того, водители снова могут проехать по Рублевскому шоссе в сторону Аминьевского шоссе, на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, а также на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект в сторону области.
Также авто вновь могут спокойно передвигаться на Боровицкой площади по направлению в центр, на Кремлевской и Москворецкой набережных в сторону Боровицкой площади.
Ранее сообщалось, что на юго-западе города с 17:00 18 января до 06:00 следующего дня будут перекрыты несколько улиц. Изменения связаны с проведением крещенских мероприятий.
В частности, для водителей окажется недоступна Санаторная аллея от пересечения с Профсоюзной улицей до Тютчевской аллеи. Также нельзя будет передвигаться по Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до Севастопольского проспекта.