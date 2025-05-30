Росстандарт отозвал более 99 тыс автомобилей Hyundai

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Официальный представитель изготовителя марки Hyundai на российском рынке объявил об отзыве 99 256 машин из-за возможного возникновения короткого замыкания в модуле блока ABS. Об этом сообщил Росстандарт, передает ТАСС.

Компания отзывает модели, реализованные в период с 2010 по 2015 год. Речь идет о Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe с VIN-кодами согласно приложению.

"Причина отзыва транспортных средств: изредка в модуле HECU (блок ABS) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке", – отмечается в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что на всех автомобилях будет заменен мультипредохранитель.

Ранее сообщалось, что автомобильная компания Tesla отзывает свыше 376 тысяч своих электромобилей из-за проблем с усилителем руля. Речь идет о некоторых автомобилях марки Model 3 и Model Y 2023 года выпуска.

Печатная плата в электронном усилителе руля может испытывать перенапряжение, что приводит к потере функций устройства, когда авто останавливается, а затем ускоряется.