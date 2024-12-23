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23 декабря, 17:30

Транспорт

Росстандарт сообщил об отзыве ряда автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo

Фото: rst.gov.ru

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве компанией ООО "АГР" 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 автомобилей Volkswagen Polo, которые были реализованы с 2014 года по 2023 год.

Отмечается, что причиной отзыва стала установленная возможность разрушения материала топливопровода в машинах.

"Было установлено, что <...> при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов), возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей", – говорится на сайте ведомства.

Ранее ООО "Тойота Мотор" отзывало в России 3 864 автомобиля японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии. Отзыву подлежали модели Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованные с конца сентября 2021 года по июнь 2024 года. Выявленный дефект может спровоцировать непреднамеренное движение автомобиля вперед и повысить риск ДТП.

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