Почти 3,9 тыс авто Toyota отзовут в РФ из-за проблем в работе трансмиссии

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ООО "Тойота Мотор" отзывает в России 3 864 автомобиля японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат модели Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованные с конца сентября 2021 года по сегодняшний день. В Росстандарте указали, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединиться от пластин, позволив части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

Если такое случится, когда авто будет на ровной поверхности и водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, то машина может сдвинуться вперед и повысить риск аварии.

Представители ООО "Тойота Мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Также водители могут сами определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых авто перепрограммируют электронный блок управления автоматической трансмиссией. Работы в рамках отзывной кампании для владельцев будут проводиться бесплатно.

Ранее более 32 тысяч машин марки Haval отозвали в России в целях доработки разъема жгута проводов под водительским сиденьем. В общей сложности отзыву подлежали 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.