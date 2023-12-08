Honda отзовет 1,13 млн авто из-за проблем с топливными насосами – СМИ

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Японский автомобильный бренд Honda отзовет 1,13 миллиона своих автомобилей, которые произвели с июня 2017 по сентябрь 2020 года, из-за проблем с топливными насосами. Об этом сообщила японская газета Mainichi.

По данным издания, отзыву могут подлежать 25 моделей, в том числе N-BOX, Fit и Step Wagon. Как указано в материале, об отзыве автомобилей также сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В ведомстве заявили, что из-за дефектов деталь внутри топливного насоса может деформироваться, вследствие чего топливо не будет поступать в двигатель, он перестанет работать, и машина остановится во время движения. Всего поступило 394 сообщения о дефектах, указало издание.

В ноябре сообщалось, что китайский автопроизводитель Haval отзовет 55 тысяч машин, которые были реализованы с июля прошлого года по июнь текущего.

В Росстандарте объяснили это тем, что во время выпуска на машины не установили вызов экстренных оперативных служб (УВЭОС), который подключается к госинформсистеме "ЭРА-Глонасс". Поэтому в рамках отзыва дилеры выполнят недостающее оснащение автомобилей.

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