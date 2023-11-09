Haval отзывает из России 55 тысяч автомобилей

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Китайский автопроизводитель Haval принял решение отозвать 55 тысяч машин, которые были реализованы с июля прошлого года по июнь текущего. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 55 000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo с VIN-кодами согласно приложению", – сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что в автомобили во время выпуска не установили вызов экстренных оперативных служб (УВЭОС), который подключается к госинформсистеме "ЭРА-Глонасс". Поэтому в рамках отзыва дилеры выполнят недостающее оснащение машин.

Всем владельцам вышеперечисленных автомобилей сообщат по телефону или в письме о необходимости предоставить транспорт в ближайший дилерский центр для проведения ремонта, отметили в Росстандарте.

При этом владельцы могут сами, не дожидаясь информации от дилера, посмотреть на сайте ведомства, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код машины со списком, который составлен для данной программы. Кроме того, как сообщили в Росстандарте, ремонт будет проведен бесплатно.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей марки Changan реже всего среди китайских брендов машин попадают в ДТП. Также отмечается, что в России по итогам 9 месяцев 2023 года в два раза выросло число аварий с участием автомобилей китайских марок. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос с 1,7 до 3,2% от всех случаев ДТП.

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