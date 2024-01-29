Свыше 32 тыс автомобилей Haval отзывают в России

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Свыше 32 тысяч машин марки Haval отзывают в РФ в целях доработки разъема жгута проводов под водительским сиденьем. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

В ведомстве уточнили, что программа отзыва является добровольной, ее представило ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", которое официально представляет изготовителя Haval на российском рынке.

В общей сложности отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года, добавили в Росстандарте.

"Причина отзыва транспортных средств: существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сиденьем влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема", – говорится в сообщении.

На всех машинах проведут доработку разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, поделились в ведомстве, отметив, что уполномоченный представитель изготовителя проинформирует владельцев авто, подпадающих под отзыв. Им будет направлена рассылка писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.

Вместе с тем владельцам разрешат определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля со списком, либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно.

В прошлом месяце в СМИ писали, что Honda отзовет 1,13 миллиона своих машин, которые произвели с июня 2017 по сентябрь 2020 года, из-за проблем с топливными насосами. По данным прессы, отзыву могут подлежать 25 моделей, в том числе N-BOX, Fit и Step Wagon. В связи с дефектами деталь внутри топливного насоса может деформироваться, вследствие чего топливо не будет поступать в двигатель.

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