Трамп может выступить с важным в истории человечества заявлением об инопланетянах

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп готовит "самое важное заявление в истории человечества", посвященное теме инопланетян. С таким утверждением выступило издание Daily Star, которое сослалось на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли.

По его словам, американский лидер планирует сделать заявление во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в том числе на территории Соединенных Штатов. Ли утверждает, что текст речи уже написан, в ней Трамп якобы подтвердит, что "человечество вступило в первый контакт с инопланетным разумом".

Документалист также обратил внимание на символичную дату выступления. Заявление прозвучит ровно спустя 79 лет после Розуэлльского инцидента, когда армия США опубликовала официальный отчет об обнаружении "летающего диска" в штате Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что кинокомпания 20th Century Studios начала производство триллера об НЛО, в основу которого лег Розуэлльский инцидент 1947 года. Режиссером и сценаристом проекта станет Скотт Купер.

По сюжету фермер находит на своей земле таинственные фрагменты неизвестного происхождения. Вскоре власти берут территорию под жесткий контроль и воздерживаются от подробных комментариев, что становится причиной всплеска слухов и конспирологических теорий о возможном падении НЛО.