Электробусы вышли на маршрут т86 в трех округах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электробусы начали курсировать по линии Т86, объединяющей шесть районов и три округа Москвы – САО, СЗАО и ЦАО, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что замена автобусов на электробусы способствует уменьшению выбросов углекислого газа и улучшению качества жизни в городе. Кроме того, эти транспортные средства оснащены передовыми технологиями

"Инновационный транспорт постоянно выходит на новые маршруты, теперь их 202. Новая техника сохраняет экологию, а поездки пассажиров становятся еще более комфортными", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

По прогнозу Ликсутова, почти весь парк Мосгортранса переведут на электрическую тягу уже к 2035 году.

Между тем в Москве возобновили работу сезонных маршрутов городского транспорта № 390, 400а и 400в. С их помощью жители столицы могут добираться до пляжей и водоемов.

В частности, автобусы маршрута № 390 начали следовать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3, расположенного в зоне отдыха "Серебряный бор". Транспорт ходит каждые 10–20 минут. На автобусах № 400а и 400в пассажиры могут добраться до деревни Полежайки и Соколово.

