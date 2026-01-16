Форма поиска по сайту

16 января, 18:58

Технологии

Сбои зафиксированы в работе соцсети Х

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи соцсети Х по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе платформы. О наличии неполадок свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбои начались около 17:54 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США – более 45 тысяч. Кроме того, сообщения приходили из Канады, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Нидерландов, Бразилии, Индии и других стран.

Большинство пользователей указывали на проблемы в работе приложения и веб-сайта при соединении с сервером, загрузке новостной ленты, а также входе в учетную запись.

Ранее сотни россиян пожаловались на масштабный сбой в работе мобильной онлайн-игры Brawl Stars. За сутки порядка 700 человек рассказали о неполадках при попытке войти в приложение. Кроме того, некоторые не смогли попасть в личный кабинет. Обращения поступали из Брянской, Новгородской, Тульской и других областей.

