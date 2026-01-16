Трамп допустил введение пошлин против стран, несогласных с притязаниями США на Гренландию

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин против стран, не поддерживающих претензии Вашингтона на Гренландию.

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с (притязаниями США на. – Прим. ред.) Гренландией, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", – заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что автономия нужна Штатам для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом глава Белого дома подчеркивал, что в получении Гренландии ему нужна помощь НАТО.

При этом Европарламент осудил заявления администрации США в отношении Гренландии, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

Спустя время в СМИ появилась информация о прибытии первых военных из европейских стран на остров из-за заявлений Трампа. В частности, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту находились не только военные Дании, но и представители Вооруженных сил Франции.