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04 июня, 19:30

Транспорт

Ограничение движения введут на некоторых улицах в Москве 5 и 6 июня

Ограничение движения введут на некоторых улицах в Москве 5 и 6 июня

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Движение транспорта в Москве будет ограничено в связи с проведением мероприятий, сообщили в Госавтоинспекции.

С 23:00 5 июня до 11:00 6 июня проезда не будет по улице Дурова, а с 00:00 до 11:00 6 июня – по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и в нескольких переулках. Среди них – Старый Толмачевский и Климентовский.

Кроме того, 6 июня с 00:00 до 12:00 ограничения введут на Минской улице от Мосфильмовской до остановки "Парк Победы". С 04:00 до 11:00 аналогичная ситуация будет на улицах Хачатуряна и Каргопольской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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